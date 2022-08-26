В Україну прибула перша партія листів від українських військовослужбовців, які перебувають у полоні

Перша партія листів від українських військовослужбовців, які перебувають у полоні в російських окупантів, прибула в Україну, наразі Національне інформаційне бюро Мінреінтеграції працює над переданням їх родичам військовополонених, повідомила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук.

"За Женевськими конвенціями наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними. Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених", - написала Верещук у телеграмі у п'ятницю.

Вона також подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста за "посередництво та професійну роботу".