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18:57 25.08.2022

"Метінвест" Ахметова підтримав роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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"Метінвест" Ахметова підтримав роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Компанія "Метінвест" надала допомогу створеному Головним управлінням розвідки Міноборони України Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Штаб не просто допомагає людям знаходити своїх рідних та близьких, він дає надію на їх повернення. Рінат Ахметов не стоїть осторонь, він допомагає налагодити роботу штабу, адже сьогодні ми всі разом із сім'ями полонених. Разом з усіма, хто допомагає нашій армії", – написав у фейсбуці керівник проєктного офісу групи "Метінвест" Олександр Водовіз. На сьогодні опрацьовано вже близько 4 тис. звернень від рідних і близьких бійців, які опинилися в полоні або зникли безвісти.

Щоб штаб запрацював, компанія "Метінвест" Ахметова надала все необхідне обладнання – офісну техніку, меблі та навіть автомобілі на загальну суму близько 2 млн грн.

"Метінвест" Ахметова за півроку війни спрямувала на допомогу Україні та українцям понад 1,9 млрд грн: ЗСУ отримали від компанії більше ніж 500 дронів, 1,6 тис. тепловізорів, 27 тис. кровоспинних турнікетів і 500 аптечок. Також "Метінвест" забезпечила захисників майже 500 тис. літрів пального, передала понад 140 одиниць своїх автомобілів і важкої техніки та придбала для ЗСУ 100 пікапів, джипів і мікроавтобусів, а для військових медиків ГУР – 20 машин швидкої допомоги.

 

Теги: #штаб #метінвест #військовополонені

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