Події

08:07 23.08.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 50 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 19 боєприпасів, що не розірвалися

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За добу харківські рятувальники здійснили 50 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 19 боєприпасів, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів, 33 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 6 пожеж, спричинених воєнними діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському (5) та Ізюмському (1) районах області. Горіли житловий будинок, господарська споруда, теплиця, хвойна підстилка та трава на відкритій території", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 14 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 1 раз для проведення аварійно-рятувальних робіт.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #харків #дснс

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