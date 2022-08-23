Події

07:03 23.08.2022

У понеділок вдалося евакуювати 825 людей із непідконтрольної частини Харківщини

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У понеділок вдалося евакуювати 825 людей із непідконтрольної частини Харківщини

У понеділок вдалося провести евакуацію 825 осіб із непідконтрольної частини Харківської області, повідомляє віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 осіб із непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти. Дякуємо керівнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову за організацію процесу, а також волонтерські організації за їхню самовідданність і допомогу", - написала Верещук у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #евакуація #харківська_область

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