Події

10:56 22.08.2022

ПС ЗСУ за добу знищили російські вертоліт, 7 БПЛА та 2 крилаті ракети

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ПС ЗСУ за добу знищили російські вертоліт, 7 БПЛА та 2 крилаті ракети

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ за добу збили сім російських БПЛА, дві крилаті ракети та вертоліт.

"Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети "Калібр" та вертоліт Ка-52 російських окупантів", - повідомили ПС ЗСУ у понеділок у телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних сил здійснила близько десяти авіаударів по позиціях окупантів. Завдано вогневого ураження по бойовій броньованій техніці, взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, зенітних ракетних комплексах, живій силі та логістиці ворога.

Теги: #знищення #ворог #пс_зсу

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