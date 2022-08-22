Події

09:34 22.08.2022

Унаслідок нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено кафе, підприємство та житловий будинок

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляє, що внаслідок нічних обстрілів міста російськими окупантами у ніч на понеділок у ньому пошкоджено кафе, підприємство та житловий будинок.

"Унаслідок нічного обстрілу Миколаєва в одному з районів міста сталося займання підсобного приміщення кафе. Пожежу на площі 40 кв. м оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Ударною хвилею пошкоджено вікна житлового будинку", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

Він зазначив, що також відомо про влучання на територію підприємства. "Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється", - підсумував він.

Раніше про нічні обстріли Миколаєва в ніч на понеділок розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Теги: #миколаїв #обстріл

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