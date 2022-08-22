Події

09:02 22.08.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 2 боєприпаси, що не розірвалися

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За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 2 боєприпаси, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, 10 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, спричинені воєнними діями.

"По одній пожежі, спричиненій ворожими обстрілами, сталося у Київському районі міста та Лозівському районі області", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Так, на території Олексіївської територіальної громади Лозівського району внаслідок влучення ворожих снарядів на відкриту територію горіла суха трава на площі 300 кв.м.

Вночі окупанти завдали чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі Київського району Харкова, виникла пожежа. Силами рятувальників усі пожежі були успішно ліквідовані.

Протягом доби рятувальники 5 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 1 раз для проведення аварійно-рятувальних робіт.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 2 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.

 

 

Теги: #харків #пожежі #ліквідація

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