Подоляк про заклик постпреда РФ у Відні до геноциду українців: час зрозуміти, що РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей

Постпред РФ в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність "остаточного вирішення українського питання" і закликає до геноциду, час зрозуміти, що Росія - це фашистська вертикаль мільйонів людей, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Постпред РФ в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність "остаточного вирішення українського питання" і закликає до геноциду. Знову почули в Європі: "не всі росіяни такі як Путін" і "потрібно дати попрацювати Північному потоку-2". Час зрозуміти: РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей", - написав він у своєму Twitter.

Раніше Михайло Ульянов у своєму Twitter написав: "немає пощади українському населенню".