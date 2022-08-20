Події

11:14 20.08.2022

Подоляк про заклик постпреда РФ у Відні до геноциду українців: час зрозуміти, що РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей

1 хв читати
Подоляк про заклик постпреда РФ у Відні до геноциду українців: час зрозуміти, що РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей

Постпред РФ в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність "остаточного вирішення українського питання" і закликає до геноциду, час зрозуміти, що Росія - це фашистська вертикаль мільйонів людей, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Постпред РФ в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність "остаточного вирішення українського питання" і закликає до геноциду. Знову почули в Європі: "не всі росіяни такі як Путін" і "потрібно дати попрацювати Північному потоку-2". Час зрозуміти: РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей", - написав він у своєму Twitter.

Раніше Михайло Ульянов у своєму Twitter написав: "немає пощади українському населенню".

 

Теги: #подоляк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 16.08.2022
Трансформаторна станція, що горить поблизу Джанкоя, могла б використовуватися для постачання електроенергії із ЗАЕС до Криму – Подоляк

Трансформаторна станція, що горить поблизу Джанкоя, могла б використовуватися для постачання електроенергії із ЗАЕС до Криму – Подоляк

09:27 16.08.2022
Подоляк: Крим нормальної країни – це про Чорне море і туризм, окупований російськими бойовиками АРК – це про вибухи складів

Подоляк: Крим нормальної країни – це про Чорне море і туризм, окупований російськими бойовиками АРК – це про вибухи складів

17:49 15.08.2022
Росія завдала у 73 рази більше ударів по цивільних об'єктах, ніж по військових – Подоляк

Росія завдала у 73 рази більше ударів по цивільних об'єктах, ніж по військових – Подоляк

12:51 14.08.2022
Не масові вбивства в Україні, а розмови про втрату віз змогли повернути росіян до усвідомлення війни і відповідальності – Подоляк

Не масові вбивства в Україні, а розмови про втрату віз змогли повернути росіян до усвідомлення війни і відповідальності – Подоляк

18:08 10.08.2022
Росія запланувала провести в Раді Безпеки ООН дешеву виставу - Подоляк

Росія запланувала провести в Раді Безпеки ООН дешеву виставу - Подоляк

19:58 09.08.2022
Подоляк: Майбутнє Криму – бути перлиною Чорного моря, не військовою базою для терористів, все лише починається

Подоляк: Майбутнє Криму – бути перлиною Чорного моря, не військовою базою для терористів, все лише починається

16:04 09.08.2022
Рішення щодо поїздки Зеленського на саміт "Великої двадцятки" буде ухвалено перед ним - Подоляк

Рішення щодо поїздки Зеленського на саміт "Великої двадцятки" буде ухвалено перед ним - Подоляк

15:52 09.08.2022
"Корейський" сценарій закінчення війни в Україні неможливий - Подоляк

"Корейський" сценарій закінчення війни в Україні неможливий - Подоляк

16:23 08.08.2022
РФ відкрито перейшла до ядерного шантажу на ЗАЕС - Подоляк

РФ відкрито перейшла до ядерного шантажу на ЗАЕС - Подоляк

16:01 08.08.2022
В Україні зараз визначається конфігурація Європи на наступні 50-100 років – Подоляк

В Україні зараз визначається конфігурація Європи на наступні 50-100 років – Подоляк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ застосували лише 4 ракети комплексу С300, щоб збити ворожі "Калібри" над м. Дніпро - Залужний

Над селищем Заозерне в передмісті Євпаторії чутні вибухи - Чубаров

За минулу добу РФ втратила в Україні 200 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 363 дитини, 718 – поранено

Ворог вів наступ і штурм на Бахмутському напрямку, бойові дії тривають

ОСТАННЄ

Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень знизився приблизно до 21 тис. - Держприкордонслужба

Українські військові збили російський БПЛА - ПС ЗСУ

ЗСУ застосували лише 4 ракети комплексу С300, щоб збити ворожі "Калібри" над м. Дніпро - Залужний

Ворог обстріляв за добу 11 населених пунктів Донецької області, серед поранених - поліція

Українська ППО збила 4 російські ракети над Дніпропетровською областю - голова ОВА

У БАХЧИСАРАЇ В КРИМУ ЧУТИ ВИБУХИ, ПИШУТЬ TELEGRAM-КАНАЛИ

У МИКОЛАЄВІ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ МІСЦЕВІ TELEGRAM-КАНАЛИ

Вибухи в Дніпрі - робота ППО, повідомили в повітряному командуванні "Схід"

Над селищем Заозерне в передмісті Євпаторії чутні вибухи - Чубаров

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В СЕВАСТОПОЛІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА