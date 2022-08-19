У Харкові рятувальники загасили пожежу на підприємстві, спровоковану ранковим ракетним обстрілом

Понад 12 годин знадобилося рятувальникам, щоб повністю загасити пожежу на території підприємства в Основ'янському районі Харкова, яка почалася у п'ятницю вранці внаслідок ворожого ракетного удару.

"У результаті обстрілу було зруйновано ангарну будівлю. Також у цій будівлі сталася пожежа на площі близько 500 кв.м. О 7:15 пожежу було локалізовано, а о 20:20 повністю ліквідовано", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

На місці події працювали 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 фахівців особового складу ДСНС.