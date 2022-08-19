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19:47 19.08.2022

"Укрпошта" запустила у продаж філателістичні абонементи

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"Укрпошта" запустила у продаж філателістичні абонементи

АТ "Укрпошта" запустила у продаж філателістичні абонементи для тих, хто хоче мати у своїй колекції її поштові випуски, але не має змоги відстежувати анонси їхнього випуску та вчасно купувати, повідомила пресслужба "Укрпошти" у п'ятницю.

За даними компанії, зараз доступні два пакети абонементів терміном дії на 5 місяців: онлайн-абонемент "Стандарт" – 1490 грн. та "Стандарт+" (з клясером) – 2940 грн. відповідно.

У вартість абонементу входить вартість поштових випусків серпня – "Вільні. Непорушні. Непереможні" та "Пес Патрон".

У комплект продукції, яка щомісячно поставлятиметься за онлайн-абонементом, входить марочний лист/поштовий блок, конверт(и) з погашенням "Перший день. Київ", немаркований художній конверт, картка. Комплектність може змінюватись в залежності від тематики випуску.

У компанії попередили, що якщо власник онлайн-абонементу не здійснив у встановлений термін оплату за поштову продукцію поточного місяця, замовлення за цей місяць анулюється, при цьому кошти за обслуговування онлайн-абонементу не повертаються.

Як повідомлялося, раніше цього тижня "Укрпошта" повідомила про запуск до Дня Незалежності України поштового блоку "Вільні. Непорушні. Непереможні".

"Блок складатиметься з марки з українським воїном та шести ілюстрацій, що відображають реалії війни", – зазначили у компанії.

Згідно з повідомленням, тираж поштового блоку – 1 млн. екземплярів. Номінальна вартість блоку – 60 грн. До блоку також входять конверти "Перший день" та немарковані художні конверти.

 

 

Теги: #укрпошта #філателія

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