Події

16:44 19.08.2022

За чотири доби українські зенітники знищили п'ять російських БПЛА та один Ка-52

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За чотири доби українські зенітники знищили п'ять російських БПЛА та один Ка-52

Військовослужбовці одного з підрозділів зенітного ракетного полку Повітряного командування "Центр" за останні чотири доби знищили п'ять російських безпілотників та один вертоліт Ка-52, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Рашисти намагаються знайти слабкі місця в обороні Збройних сил України, тому активно задіюють для ведення розвідки та коригування вогню БПЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій. Проте дістатися до наших передових позицій їм так і не судилося. Бойові розрахунки впоралися з поставленими завданнями. Оперативно виявили ворожі цілі та своєчасно знищили їх. Так, протягом чотирьох діб завдяки злагодженій роботі наші захисники "приземлили" п’ять БПЛА, а на сході днями знищили один Ка-52", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що особливо відзначилися двоє офіцерів – начальники обслуг.

"Хлопці лише цього року завершили навчання у військовому виші, а на передових позиціях вже показують зразковий результат", - наголошується в повідомленні.

Теги: #рф #знищення #бпла #ка52

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