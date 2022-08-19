Події

12:01 19.08.2022

Будівля "Довженко-Центру" не входить до проєкту White Lines і залишається у власності держави – девелопер

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Будівля "Довженко-Центру" не входить до проєкту White Lines і залишається у власності держави – девелопер

Будівля "Довженко-Центру" не входить до проєкту комплексу White Lines і залишається у власності держави, повідомляється на фейсбук-сторінці комплексу.

"Кілька років тому ми дійшли принципових домовленостей з "Довженко-Центром", на підставі яких погодили з керівництвом центру проєкт договору організації містобудівної діяльності. Пропозицію про укладення договору ми направили до центру наприкінці 2020 року. Центр, згідно з процедурою, направив пропозицію (проєкт) на розгляд до Міністерства культури. На жаль, проєкт договору досі не був погоджений Мінкультом", – зазначається у повідомленні.

За даними компанії A Development, договір передбачав участь будкомпанії у відновленні простору "Довженко-Центру" щодо реконструкції та утеплення фасадів, благоустрою внутрішнього двору, ремонту бомбосховища з пристосуванням його під резервне сховище для фільмів. Орієнтовний обсяг інвестицій становить 27 млн грн, зазначає девелопер.

"Зі свого боку центр надавав згоду про надбудову металевої конструкції над бомбосховищем, яка дозволяла нам зберегти єдину візуальну лінію фасаду мультифункціонального житлового комплексу White Lines", - зазначає компанія.

Як повідомлялося, Державне агентство з питань кіно видало наказ про реорганізацію "Довженко-Центру". Будівля центру розташована на вул. Васильківській, 1.

Проєкт ЖК White Lines передбачає три 24-поверхові будинки на 566 квартир загальною площею 36,9 тис. кв. м, а також дворівневий торговельний центр із дахом, що експлуатується, і двоповерховим підземним паркінгом на 685 машиномісць.

Девелопером проєкту є компанія A Development, замовником та орендарем земельної ділянки – ТОВ "Анева Індастрі".

Як повідомлялося раніше в лютому 2022 року, Голосіївська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру ексдиректору компанії-забудовника. За її даними, компанія незаконно й самовільно зайняла частину сусідньої земельної ділянки держвласності, яка перебуває у користуванні ДП "Національний центр Олександра Довженка", і продовжила будівництво об'єкта вже на цій ділянці.

Теги: #нерухомість #довженко_центр #white_lines

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