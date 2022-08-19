Унаслідок влучання в Чорноморський національний університет ім.Петра Могили поранено людину

Три ворожі ракети знову влучили в Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, поранення дістала одна людина, в іншому районі пошкоджено підприємство, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

"Уночі, 19 серпня, близько 04:00, місто зазнало обстрілів ракетами типу С-300. Три ворожі ракети знову влучили в ЧНУ імені П.Могили, пошкоджено навколишні будинки. Попередньо, одна людина отримала поранення. Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Також в ОВА повідомили, що 18 серпня о 12:55 зафіксовано ворожі обстріли у с. Галицинове Галицинівської громади. Внаслідок влучення касетних боєприпасів РСЗВ "Смерч" пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини та знищено пожежний автомобіль. Троє людей дістали поранень.

Територія Широківської громади також зазнала обстрілів з 22:00, 18 серпня, до 4:00, 19 серпня. Влучення були за межами населених пунктів. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.