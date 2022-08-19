Окупанти вранці обстріляли Краматорськ, постраждали заклади освіти

Російські окупанти вранці у п'ятницю, 19 серпня, обстріляли Краматорськ, постраждали заклади освіти, повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Ранковий удар по Краматорську. Окупанти продовжують знищувати наші освітні установи. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", – повідомив він у телеграм-каналі Краматорської міськради.

На зображеннях, прикріплених до інформації, показано руйнівні наслідки обстрілу як мінімум для двох навчальних закладів міста.