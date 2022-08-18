Стефанчук анонсував відкриття інформцентру парламенту

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував відкриття інформаційного парламентського центру.

"Наразі ми робимо все, щоб журналісти мали змогу отримати всю необхідну інформацію щодо життєдіяльності парламенту. Ми найближчими днями анонсуємо відкриття спеціального парламентського інформаційного центру, де буде можливість отримати всю інформацію, необхідну для суспільства щодо діяльності парламенту", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в четвер.

Водночас спікер зазначив, що журналісти зможуть повернутися працювати до будівлі Верховної Ради лише після того, як буде гарантовано безпеку відповідного рівня.

"Парламент є одним із центрів ухвалення рішень, і коли буде гарантовано безпеку необхідного рівня, безумовно, ми відкриємо парламент для журналістів… Ми маємо забезпечити баланс права на інформацію, баланс безпеки журналістів", - наголосив Стефанчук.