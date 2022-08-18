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17:32 18.08.2022

Арештовано активи пов'язаного з російськими компаніями підприємства-власника мережі заправок AMIC

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Арештовано активи пов'язаного з російськими компаніями підприємства-власника мережі заправок AMIC

За клопотанням Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права підприємства, якому належить велика мережа автозаправних станцій на території України, на загальну суму понад 50 млн грн.

Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про мережу AMIC, АЗС якої раніше належали російській нафтовій компанії "ЛУКОЙЛ".

Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора в четвер у телеграм-каналі, також накладено арешт на 308 об'єктів нерухомості цього підприємства - АЗС, склади та земельні ділянки.

За даними слідства, посадові особи підприємства протягом 2015-2022 рр. ухилилися від сплати податків на суму понад 270 млн грн. При цьому вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, кошти в сумі понад 1 млрд грн з метою їх легалізації", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України у взаємодії з Державною податковою службою України (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

У свою чергу в БЕБ уточнили, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які провадять діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов'язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни Російської Федерації.

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання/передачі товарно-матеріальних цінностей, вантажно-митні декларації, виписки за рахунками, інвойси та документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів.

Як повідомлялося, "ЛУКОЙЛ" та AMIC Energy у квітні 2015 року повідомили про закриття операції з продажу 100% участі у ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна", що володіло близько 240 АЗС та шістьма нафтобазами на території України за $300 млн. ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна" змінило назву на ПІІ "АМІК-Україна". АЗС, що належать компанії, пройшли ребрендинг зі зміною колірної гами на зелено-білу.

Крім того, у 2016 році "АМІК Україна" отримало дозвіл на купівлю авіапаливного бізнесу "ЛУКОЙЛа" в Україні.

100% ПІІ "АМІК-Україна" належить AMIC Energy Management, яке підконтрольне AMIC Energy Holding (обидві – Австрія). "АМІК-Україна" має двох "дочок" - ТОВ "АМІК Авіа Ойл" та ТОВ "АМІК Авіейшен Україна".

"АМІК-Україна" у січні-вересні 2021 року отримало чистий прибуток 630,2 млн грн, виручку - 7,9 млрд грн, у 2020 році - чистий збиток 1,7 млрд грн і виручку - 7,4 млрд грн.

Теги: #арешт #активи #amic

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