Окупанти обстріляли Миколаївщину касетними боєприпасами, пошкоджено 2 пожежні автомобілі

Російські окупанти в четвер обстріляли с. Галицинове (Миколаївської обл.) касетними боєприпасами з РСЗВ, унаслідок чого один автомобіль місцевої пожежної охорони спалахнув, ще один отримав пошкодження, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вдень ворог знову обстріляв Миколаївщину. Боєприпаси поцілили по с. Галицинове Миколаївського району Миколаївській області. Зокрема, в результаті влучення касетних боєприпасів реактивних систем залпового вогню один пожежний автомобіль Галицинівського загону місцевої пожежної охорони загорівся, інший зазнав суттєвих пошкоджень", – йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що особовий склад підрозділу перебував у будівлі і не постраждав.