Події

14:48 18.08.2022

У Бердянську створено міську військову адміністрацію – указ

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У Бердянську створено міську військову адміністрацію – указ

Президент України Володимир Зеленський у четвер підписав указ про створення у тимчасово зайнятому російськими окупантами Бердянську (Запорізька обл.) міської військової адміністрації.

Відповідний документ №587/2022 було оприлюднено на сайті глави держави.

"На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" ухвалюю створити Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області", - йдеться у документі.

У ньому також міститься заклик до Генштабу ЗСУ провести всі пов'язані з цим заходи.

"Цей указ набуває чинності з дня його оприлюднення", - наголошується у документі.

Теги: #адміністрація #бердянськ

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