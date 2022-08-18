У Бердянську створено міську військову адміністрацію – указ

Президент України Володимир Зеленський у четвер підписав указ про створення у тимчасово зайнятому російськими окупантами Бердянську (Запорізька обл.) міської військової адміністрації.

Відповідний документ №587/2022 було оприлюднено на сайті глави держави.

"На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" ухвалюю створити Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області", - йдеться у документі.

У ньому також міститься заклик до Генштабу ЗСУ провести всі пов'язані з цим заходи.

"Цей указ набуває чинності з дня його оприлюднення", - наголошується у документі.