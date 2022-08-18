Події

14:40 18.08.2022

У Харкові під завалами після ворожих ракетних ударів можуть перебувати ще від 3 до 5 осіб, 19 серпня в місті оголошено жалобу

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У Харкові під завалами після ворожих ракетних ударів можуть перебувати ще від 3 до 5 осіб, 19 серпня в місті оголошено жалобу

На п'ятницю, 19 серпня, у Харкові оголошено жалобу на спомин про загиблих унаслідок масованих ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по місту ввечері 17 серпня та вранці 18 серпня.

"Це були найтрагічніші ніч і ранок у місті Харкові за всю війну. Тому ми ухвалили рішення, що завтра в Харкові буде оголошено жалобу за всіма загиблими", - наводить пресслужба міськради слова міського голови Ігоря Терехова.

Комунальні служби та рятувальники продовжують розбирати у Салтівському районі завали житлового будинку, у який напередодні ввечері влучила ракета "Іскандер". Унаслідок обстрілу десятеро людей загинуло та 20 отримали різні ступені поранень.

"У лікарні зараз перебувають 20 постраждалих. Хтось - у більш-менш стабільному стані, за життя декого зараз борються лікарі. За різними даними, під завалами перебувають ще від трьох до п'яти осіб", - сказав Терехов.

Теги: #харків #завали #салтівка

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