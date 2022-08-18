Зеленський: Від якості навчання офіцерів залежить життя солдатів та результати на полі бою

Президент України Володимир Зеленський у четвер у межах робочої поїздки до Львівської області відвідав Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де ознайомився з організацією навчально-виховного процесу, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський поспілкувався з колективом академії та наголосив, що всі працівники добре розуміють виклики, які стоять перед Україною.

"Ви знаєте, хто наш ворог, на що він здатний. Ви знаєте, що ми робимо абсолютно все для перемоги в цій війні. Ви знаєте, що й після нашої перемоги цей сусід України не зникне", – сказав він під час виступу.

Глава держави також зазначив, що від якості навчання офіцерів та рівня викладачів багато в чому залежить життя солдатів та результат бойових дій. За його словами, за роки незалежності в Національній академії Сухопутних військ було підготовлено понад 10 тис. висококласних фахівців для ЗСУ, а за час війни понад 1,5 тис. випускників та викладачів закладу відзначено державними нагородами. Водночас 32 офіцери були удостоєні звання Героя України, дев'ять із них – посмертно.

"Україна завжди пам'ятатиме своїх воїнів, своїх героїв, які віддали життя за свободу нашого народу", – наголосив Зеленський.

Він також висловив особливу подяку викладачам, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії увійшли до складу зведених стрілецьких батальйонів, сформованих на базі академії та хоробро захищали Київ.

Президент вручив викладачам та курсантам державні нагороди.