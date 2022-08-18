На Луганщині росіяни намагаються вручати повістки про мобілізацію навіть поблизу дитсадків

На Луганщині росіяни намагаються вручати повістки про мобілізацію навіть поблизу дитячих садків, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Працівники військкоматів на окупованих територіях для поповнення армії Росії вже вдаються до крайніх заходів… Тепер влаштували суцільний безлад - чекають навіть поблизу дитсадків. Днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації. На те, що дитину не буде кому ввечері забирати, їм все одно", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

За його словами, у Луганську чоловіки без зайвої потреби на вулицю не виходять, а багато хто покинув місто. А нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під'їздів.

Також Гайдай розповів і про ситуацію на фронті, де протягом 17 серпня 11 разів росіяни спробували атакувати позиції українських військових на різних напрямках на межі Луганщини та Донбасу.

"При кожній із цих спроб українські військові завдали противнику втрат і змусили відступити. Вже в ніч 18 серпня намагалася покращити тактичне становище ворожа диверсійно-розвідувальна група, проте успіху вона не досягла", - зазначив голова ОВА.

Також він повідомив, що окупанти вдавалися до артилерійської підтримки, чотири рази застосувавши гармати та РСЗВ, ще чотири рази використовували авіаційний вплив, а також зафіксували танкові обстріли.