Серед поранених у результаті ракетного удару по житловому будинку в Харкові 11-річна дитина, один із госпіталізованих у важкому стані

Серед постраждалих унаслідок ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по житловому триповерховому будинку в Харкові в середу ввечері, є дитина, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Руйнування – жахливі. 7 людей загинули. 16 – поранені, серед них – 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані – у середньому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, рятувальники продовжують пошукові роботи. Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги також чергують на місці.

Він повідомив, що за попередніми даними, удару по житловому будинку, в якому не було жодних військових об'єктів, було завдано "Іскандером".

"У триповерховий житловий будинок на Салтівці окупанти влучили російською ракетою, попередньо - "Іскандером"... Росіяни жорстоко і цілеспрямовано влучили по цивільних. А тепер у своїх так званих "ЗМІ" поширюють чергові фейки про "військові об'єкти". Жодного військового об’єкту. Виключно цивільні - серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди!", - наголосив Синєгубов.