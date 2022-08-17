Уночі ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області

У ніч проти середи ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, в результаті було пошкоджено приватні будинки, газопровід, місцеве підприємство, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нікопольський (район – ІФ-У) атакували тричі за ніч. По нічному Нікополю ворог здійснив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті понівечено 6 приватних будинків, автомобілі та газопровід. Люди неушкоджені", - написав Резніченко в телеграм-каналі в середу.

Окупанти направили 40 снарядів із "Градів" по Червоногригорівській громаді. У результаті було пошкоджено місцеве підприємство та лінія електропередач.

"Російські снаряди поцілили і в нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу - там утворилися вирви. Минулося без загиблих і поранених", - написав Резніченко.

Росіяни обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду у Криворізькому районі. Постраждалих та руйнувань немає.