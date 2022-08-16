Події

20:30 16.08.2022

Увечері окупанти обстріляли Харків із "Торнадо", пошкоджено трамвайне депо

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Увечері окупанти обстріляли Харків із "Торнадо", пошкоджено трамвайне депо

У вівторок, близько 17 години, російські окупаційні війська обстріляли Салтівський район Харкова.

"Попередньо обстріл проводився із РСЗВ "Торнадо" з напряму Липців (тимчасово окупованого села під Харковом - ІФ). У результаті обстрілу пошкоджено трамвайне депо. Крім того, у гаражному кооперативі виникла пожежа площею близько 100 кв.м.", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України). Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ у Харківській області.

 

 

Теги: #харків #розслідування #обстріл

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