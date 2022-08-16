Модульні містечка для постраждалих від війни збудували у п'яти областях України - заступник голови ОП

Модульні містечка для внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто втратив житло внаслідок бойових дій, збудували у Запорізькій, Київській, Львівській, Чернівецькій та Чернігівській областях, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у вівторок.

Він уточнив, що вже збудовано 20 модульних містечок на 453 будинки.

За словами Тимошенка, триває евакуація населення з Донецької області: наразі евакуйовано 6158 осіб, з них 1037 дітей, залізницею евакуйовано 5266 осіб, з них 317 маломобільних, осіб з інвалідністю та 749 дітей.

Тимошенко також повідомив, що на Житомирщині тривають ремонтні роботи: відновлено 302 об'єкти приватної забудови, 19 багатоповерхівок, 25 шкіл та садочків, 10 адміністративних будівель, по шість об'єктів закладів культури та охорони здоров'я відповідно, один об'єкт ЖКГ.

У Сумській області у Конотопському, Лебединський, Охтирському, Шосткінському районах відновлено вже понад 370 об'єктів критичної інфраструктури, житлової забудови та адміністративних будівель.

На Харківщині тривають аварійно-відновлювальні роботи на 167 об'єктах, а 108 вже цілком відремонтовано.

Тимошенко додав, що внаслідок бойових дій пошкоджено 951 об'єкт "Чернігівобленерго". Проведено роботи з реконструкції та капітального ремонту на 181 об'єкті, але ще 770 потребують відновлення.

На газових мережах області пошкоджено 220 об'єктів "Чернігівгазу". Наразі на всіх об'єктах вжито заходів із локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, 99% споживачів області забезпечені газом, наголосив Тимошенко.