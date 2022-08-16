Події

12:49 16.08.2022

Зеленський: Причина всіх криз у світі – російська агресія

1 хв читати
Зеленський: Причина всіх криз у світі – російська агресія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії Росії є першопричиною всіх криз у світі.

"Росія створила стільки криз, зокрема кризу вартості життя в багатьох країнах, а також продовольчу та енергетичну кризи, які поширюють у світі невпевненість та роздратування", - сказав він у традиційному відеозверненні у понеділок увечері.

"Ми маємо тримати у фокусі глобальної уваги першопричину цих криз – саме російську агресію. І маємо нагадувати, що саме Україна постраждала від російського терору найбільше", - сказав також він.

Зеленський зазначив, що "вдячний усім, хто виконує цю важливу функцію, зокрема послам UNITED24. Їх активність – це мільярди доларів для України, збільшення уваги до потреб нашої держави та людей".

Він нагадав, що зустрівся у понеділок із послами UNITED24 Андрієм Шевченком та актором Лієвом Шрайбером.

Теги: #війна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:38 16.08.2022
У Житомирському районі сталося два вибухи внаслідок ракетного удару – обладміністрація

У Житомирському районі сталося два вибухи внаслідок ракетного удару – обладміністрація

13:31 16.08.2022
Міносвіти оновило зміст шкільних навчальних програм через повномасштабну збройну агресію Росії проти України

Міносвіти оновило зміст шкільних навчальних програм через повномасштабну збройну агресію Росії проти України

13:00 16.08.2022
У районі Карлівки росіяни застосували "Урагани" з касетними боєприпасами, у Кураховому завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та декількох підприємствах – ОВА

У районі Карлівки росіяни застосували "Урагани" з касетними боєприпасами, у Кураховому завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та декількох підприємствах – ОВА

12:10 16.08.2022
Обмеження на виїзд українських чоловіків за кордон планується зняти після скасування воєнного стану – Зеленський

Обмеження на виїзд українських чоловіків за кордон планується зняти після скасування воєнного стану – Зеленський

10:51 16.08.2022
Зеленський підписав закон щодо продовження фінреструктуризації та роботи фінсектору під час війни

Зеленський підписав закон щодо продовження фінреструктуризації та роботи фінсектору під час війни

09:31 16.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 150 військових, 4 танки та гелікоптер – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 150 військових, 4 танки та гелікоптер – Генштаб ЗСУ

07:34 16.08.2022
Окупанти ведуть штурмові дії на напрямку Лисичанський НПЗ-Івано-Дар'ївка та Солодке – Новомихайлівка

Окупанти ведуть штурмові дії на напрямку Лисичанський НПЗ-Івано-Дар'ївка та Солодке – Новомихайлівка

20:21 15.08.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,5 тис. цивільних, ще 7,7 тис. поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,5 тис. цивільних, ще 7,7 тис. поранено

19:41 15.08.2022
Фандрейзингова платформа United 24 зібрала EUR170 млн для України, Зеленський зустрівся з її послами

Фандрейзингова платформа United 24 зібрала EUR170 млн для України, Зеленський зустрівся з її послами

18:59 15.08.2022
Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму

Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Житомирському районі сталося два вибухи внаслідок ракетного удару – обладміністрація

У районі Карлівки росіяни застосували "Урагани" з касетними боєприпасами, у Кураховому завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та декількох підприємствах – ОВА

Украина вернула тела еще 19 своих защитников - Минреинтеграции

Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників – Мінреінтеграції

Обмеження на виїзд українських чоловіків за кордон планується зняти після скасування воєнного стану – Зеленський

ОСТАННЄ

Спікер ПС ЗСУ про детонацію боєприпасів поблизу Джанкоя: Противник не вміє користуватися засобами пожежної безпеки

Спикер ВС ВСУ о детонации боеприпасов вблизи Джанкоя: противник не умеет пользоваться средствами пожарной безопасности

У ЖИТОМИРІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Міносвіти залишило Гоголя та Булгакова у навчальній програмі із зарубіжної літератури, а також "12 стільців" Ільфа і Петрова для додаткового читання

Україна отримала EUR200 млн безвідсоткового кредиту від Італії на зарплати вчителям

Украина вернула тела еще 19 своих защитников - Минреинтеграции

Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників – Мінреінтеграції

Освітній омбудсмен: Ризик утратити ціле українське освітнє покоління дуже високий

Фінляндія має намір скоротити видачу віз росіянам

Трансформаторна станція, що горить поблизу Джанкоя, могла б використовуватися для постачання електроенергії із ЗАЕС до Криму – Подоляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА