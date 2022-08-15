Події

17:58 15.08.2022

ВР має намір удосконалити систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112

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ВР має намір удосконалити систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112

Верховна Рада планує вдосконалити систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112".

Відповідний законопроєкт №7581 "Про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" народні депутати прийняли за основу на пленарному засіданні парламенту, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці.

Законопроєкт дає визначення, зокрема, таким поняттям, як екстрена комунікація – зв'язок за допомогою електронних комунікацій між кінцевим користувачем, комунікаційним центром "Служба 112" або оперативно-диспетчерськими службами; екстрена служба – служба, яка забезпечує організацію надання екстреної допомоги населенню (оперативно-рятувальна служба цивільного захисту – 101, поліція – 102, екстрена медична допомога – 103, аварійна служба газу – 104); "Система 112" – сукупність визначених цим законом суб'єктів, які забезпечують організацію надання екстреної допомоги населенню за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних комунікаційних мереж, програмних, технічних та інших засобів.

Відповідно до запропонованих змін, до суб'єктів "Системи 112" належать "Служба 112", оперативно-диспетчерські служби та підрозділи екстреної допомоги населенню.

Законопроєкт пропонує для екстрених комунікацій використовувати єдиний телефонний номер 112 та телефонні номери екстрених служб – 101, 102, 103 та 104.

Законопроєкт обговорює, що інформація про екстрену комунікацію, кінцевого користувача, який її здійснив, та інші дані зберігаються в інформаційно-комунікаційній "Системі 112" протягом п'яти років.

Теги: #рада #екстрена_допомога

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