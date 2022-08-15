До трьох осіб зросла кількість жертв підриву на міні на пляжі на Одещині - спікер ОВА

Кількість загиблих унаслідок підриву людей на мінно-вибуховому пристрої на пляжі в Затоці Одеської області в неділю, 14 серпня, зросла до трьох осіб, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Троє загиблих, двоє людей з пораненнями перебувають у лікарні", - написав Братчук у телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України в Одеській області, тіла двох загиблих було виявлено в неділю, а третє виявили за допомогою квадрокоптера в понеділок. Загиблі – чоловіки віком 25, 32 та 53 роки, уродженці Чернігівської, Запорізької та Житомирської областей, які працювали на будівництві.

Крім того, внаслідок вибуху постраждали 43-річний чоловік із Чернігівської області та 44-річна жінка з Київської області, які перебували на узбережжі поряд.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і одного пораненого.

За даними ОК "Південь", група чоловіків, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок із купанням на одному з пляжів.

"Під час плавання від підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один дістав поранення", – зазначено в повідомленні.