Зеленський повідомляє про знищення сил і засобів російської армії на півдні України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії.

"Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок. Росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх військових ресурсів - артилерію, техніку, людей. Всі наші захисники і захисниці там - просто герої", - сказав він у суботу в традиційному відеозверненні.

"Харківщина - українська оборона міцна, і спроби окупантів атакувати постійно провалюються. Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо – зменшуємо потенціал окупантів", - сказав він.