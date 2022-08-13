Росіяни вночі обстріляли Нікополь, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру

У ніч на суботу, 13 серпня, російські окупанти обстріляли Нікополь (Дніпропетровська обл.), унаслідок чого було пошкоджено житлову та соціальну інфраструктуру міста, без втрат, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Уночі знову обстріляно місто Нікополь. Близько четвертої години ворог випустив 30 реактивних боєприпасів по одному з його районів. Пошкоджено близько двадцяти приватних і багатоквартирних будинків, дитячий садок, господарські споруди, автомобілі, лінію електропередач, газопровід", - написав він у телеграм-каналі в суботу зранку.

Євтушенко наголосив, що постраждалих і загиблих немає, відповідні служби усувають наслідки обстрілів.

Напередодні ввечері голова РВА попереджав про високий ступінь можливого обстрілу міста з протилежного боку водосховища.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, в місті пошкоджено 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків і дитячий садок.