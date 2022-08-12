В акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають два російських носії крилатих ракет - ПС ЗСУ

Російські окупанти тримають у Чорному та Азовському морях два носії крилатих ракет морського базування, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що російські війська намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій на зазначеному напрямку.