Події

20:23 12.08.2022

В акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають два російських носії крилатих ракет - ПС ЗСУ

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В акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають два російських носії крилатих ракет - ПС ЗСУ

Російські окупанти тримають у Чорному та Азовському морях два носії крилатих ракет морського базування, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що російські війська намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій на зазначеному напрямку.

 

Теги: #море #зведення

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