Події

19:49 12.08.2022

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #запоріжжя #вибухи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 12.08.2022
Окупанти завдали удару по Запоріжжю, пошкоджено об'єкти інфраструктури, поранено жінку - голова обладміністрації

Окупанти завдали удару по Запоріжжю, пошкоджено об'єкти інфраструктури, поранено жінку - голова обладміністрації

18:00 12.08.2022
У КРЕМЕНЧУЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У КРЕМЕНЧУЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

12:36 12.08.2022
Звуки вибухів у Броварському районі – планове знищення боєприпасів, повідомив мер

Звуки вибухів у Броварському районі – планове знищення боєприпасів, повідомив мер

16:08 10.08.2022
Вибухи на Вінниччині могли бути наслідком вибухів у місцевому кар'єрі

Вибухи на Вінниччині могли бути наслідком вибухів у місцевому кар'єрі

16:04 10.08.2022
У Маріуполі пролунав потужний вибух - міськрада

У Маріуполі пролунав потужний вибух - міськрада

11:57 10.08.2022
Військовий аеродром "Саки" - один із п'яти, використовуваних окупантами для авіаударів по Україні, – спікер Повітряних сил ЗСУ

Військовий аеродром "Саки" - один із п'яти, використовуваних окупантами для авіаударів по Україні, – спікер Повітряних сил ЗСУ

22:00 09.08.2022
У мерії Запоріжжя спростували чутки про загрозу місту

У мерії Запоріжжя спростували чутки про загрозу місту

19:58 09.08.2022
Подоляк: Майбутнє Криму – бути перлиною Чорного моря, не військовою базою для терористів, все лише починається

Подоляк: Майбутнє Криму – бути перлиною Чорного моря, не військовою базою для терористів, все лише починається

16:38 09.08.2022
На військовому аеродромі в Криму відбулася серія вибухів - ЗМІ

На військовому аеродромі в Криму відбулася серія вибухів - ЗМІ

22:47 07.08.2022
У Харкові чутно вибухи, мер просить людей перейти в укриття

У Харкові чутно вибухи, мер просить людей перейти в укриття

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Краматорську, двоє мешканців загинули, 13 поранено, пошкоджено 20 будинків - Донецька обладміністрація

Окупанти завдали удару по Запоріжжю, пошкоджено об'єкти інфраструктури, поранено жінку - голова обладміністрації

Вибухи у Кременчуці були спричинені ліквідацією залишків збитих ракет – мер

Зеленський запропонував Раді знову продовжити термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб

Сили безпеки та оборони України закликають цивілізований світ не допустити судилища над українськими захисниками в Маріуполі

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по Краматорську, двоє мешканців загинули, 13 поранено, пошкоджено 20 будинків - Донецька обладміністрація

"Укргідроенерго" планує у вересні підписати контракт із Andritz Hydro та MAN Energy Solutions на постачання електролізера 1 МВт для виробництва водню

Сі Цзіньпін може зустрітися з Байденом у листопаді - ЗМІ

Нацбанк попередив 10 найбільших гравців готівкового обміну валют про продовження посиленого нагляду

В акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають два російських носії крилатих ракет - ПС ЗСУ

У річку Одер потрапила велика кількість хімічних відходів - прем'єр Польщі обіцяє покарати винних

Боррель підтримує заклик до демілітаризації ЗАЕС, РФ має негайно повернути контроль Україні

Британського письменника Салмана Рушді госпіталізували у Нью-Йорку після нападу

Над Доманівкою Миколаївської області збито російську ракету - голова обладміністрації

Зеленський переговорив телефоном із Папою Римським

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА