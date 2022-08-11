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19:00 11.08.2022

Члени комісії із зарубіжної літератури виступають проти російських письменників у шкільній програмі

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Члени комісії із зарубіжної літератури виступають проти російських письменників у шкільній програмі

Члени експертної комісії з зарубіжної літератури виступають проти присутності російських письменників у шкільній програмі.

"У ЗМІ, зокрема в ефірі національного телемарафону, з'явилося повідомлення від керівника Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрія Кононенка про те, що, згідно з пропозиціями нашої експертної комісії в навчальних програмах із зарубіжної літератури для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти вибірково будуть представлені твори російських авторів. Насправді така заява цього високопосадовця суперечить рішенню, ухваленому і відповідною робочою групою, і експертною комісією", - йдеться у відкритому листі міністру освіти і науки про вилучення текстів російських авторів із навчальних програм, опублікованому в інтернет-виданні "Історична правда".

Так, одностайно прийнято ухвалу про повне вилучення текстів російських авторів із навчальних програм із зарубіжної літератури для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти.

В експертній комісії вважають, що ухвалення колегією Міносвіти рішення про часткове збереження російських творів у шкільних програмах було би "спаплюженням пам'яті тисяч загиблих українських патріотів, ігноруванням почуттів сотень тисяч українців, які вже стали жертвами російської агресії".

Теги: #російські #письменники #література

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