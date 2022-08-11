Верховний Суд розпочав розгляд апеляції партії ОПЗЖ на рішення про заборону її діяльності

Верховний Суд у четвер розпочав розгляд апеляційної скарги політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" на рішення про заборону діяльності партії, повідомляє Верховний Суд.

"11 серпня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розпочав перегляд в апеляційному порядку справи №П/857/8/22, у якій Міністерство юстиції просить суд заборонити діяльність політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", - йдеться у повідомленні суду на сторінці у фейсбуці у четвер.

За інформацією суду, політична партія в апеляційній скарзі, яку подав співголова цієї партії, просить скасувати рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, який задовольнив позовні вимоги Мін'юсту та заборонив діяльність ОПЗЖ.

"Під час судового засідання дали пояснення сторони у справі - представники політичної партії ОПЗЖ, Мін'юсту України та Служби безпеки України (третя особа на стороні позивача)", - зазначається у повідомленні.

У Верховному Суді інформують, що розгляд справи буде продовжено 15 вересня 2022 року.

Також, як йдеться у повідомленні, у четвер КАС ВС продовжив розглядати справу за апеляційною скаргою політичної партії "Союз Лівих Сил" на рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду щодо заборони діяльності цієї політичної партії.

"Колегія суддів заслухала пояснення позивача у справі. Наступне судове засідання відбудеться 29 вересня 2022 року о 14:00", - інформують у суді.