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20:52 10.08.2022

ВАКС засудив харківського суддю до 7 років позбавлення волі за хабарництво

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ВАКС засудив харківського суддю до 7 років позбавлення волі за хабарництво

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким визнала суддю одного з місцевих судів Харкова винним у висловленні прохання, прийнятті пропозиції та отриманні неправомірної вигоди та засудила його до 7 років позбавлення волі, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Судом визнано доведеною винуватість обвинуваченого у скоєнні двох злочинів", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що у 2015 році зазначений суддя висловив прохання та прийняв пропозицію надати йому $3 тис. (75 тис. грн) за ухвалення рішення у цивільній справі. Також він висловив прохання надати та отримав $500 неправомірної вигоди за винесення рішення вже в іншій справі.

"Колегія суддів, враховуючи докази, зібрані під час досудового слідства, погодилася з доводами прокурора САП та визнала колишнього суддю винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України", - наголосили у САП.

Там додали, що за вироком суду йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить йому, та позбавленням права обіймати посади судді та посади, пов'язані з виконанням функцій представника влади, строком на 3 роки.

Також до зазначеної особи застосовано спецконфіскацію - суд зобов'язав стягнути $500 (розмір неправомірної вигоди, яку отримав суддя).

"Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду", - підсумували у прокуратурі.

Теги: #вирок #харків #суддя

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