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20:09 10.08.2022

Кількість загиблих унаслідок обстрілу російськими окупантами зупинки громадського транспорту у Миколаєві зросла до 8 осіб - мер

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Кількість загиблих унаслідок обстрілу російськими окупантами зупинки громадського транспорту у Миколаєві зросла до 8 осіб - мер

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у середу повідомив, що кількість загиблих унаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві, скоєного російськими окупантами 29 липня, зросла до восьми осіб, оскільки в лікарні помер ще один чоловік, який постраждав під час обстрілу.

"На жаль, збільшилася кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту в Корабельному районі Миколаєва. У понеділок у лікарні помер чоловік 1964 р. н. Йому зробили декілька операцій, але поранення, яких він дістав, були несумісні з життям", - написав Сєнкевич у телеграмі у середу.

Він уточнив, що загалом внаслідок обстрілу 29 липня у Миколаєві загинули вісім людей.

Як повідомлялося, російські окупанти у п'ятницю, 29 липня, обстріляли касетними снарядами зупинку громадського транспорту в одному із районів Миколаєва.

Теги: #миколаїв #обстріл

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