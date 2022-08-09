Події

14:56 09.08.2022

Фінляндія приєдналася до програми підготовки українських військових у Великій Британії

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Фінляндія приєдналася до програми підготовки українських військових у Великій Британії

Фінські військовослужбовці візьмуть участь у підготовці українських військовослужбовців, яка відбувається у Великій Британії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ще один друг України приєднується до британської програми підвищення боєздатності української армії. Фінляндія відправить своїх військовослужбовців до Великої Британії для навчання наших військ", - написав Резніков у твіттері у вівторок.

Він подякував Міністерству оборони Фінляндії за відповідне рішення.

Напередодні повідомлялося, що уряд Швеції ухвалив рішення про направлення до Великої Британії інструкторів для проведення базової військової підготовки українських бійців, а 4 серпня міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що до навчання українських військових на території Великої Британії приєднаються і 225 канадських військових.

 

Теги: #військові #фінляндія #тренування

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