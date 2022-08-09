Україна потребує втручання міжнародних інституцій для повної демілітаризації ЗАЕС – голова Запорізької ОВА

Україна не може повною мірою забезпечити безпеку діяльності окупованої російськими військами Запорізької атомної станції (ЗАЕС) та потребує термінового втручання міжнародних інституцій для її повної демілітаризації, заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Нам важливо, щоб міжнародні інституції включилися і щоб станція була демілітаризована. Важливо для безпеки всього людства. Щоб у нас не було ситуацій, гірших за Чорнобиль. Щоб була цілковита безпека, бо навіть війна може виявитися дрібницею порівняно з тим, що може статися", – сказав він під час брифінгу у медіацентрі у Львові у вівторок.

"Для того, щоб Україна могла дати гарантії безпеки, потрібно контролювати станцію повною мірою", – наголосив Старух.

Він пояснив, що блоки на ЗАЕС – сучасні та добре захищені, на відміну від тієї ж ЧАЕС, але наразі на станції перебувають озброєні люди та воєнна техніка, тому про гарантії безпеки не йдеться.

"Ми не можемо гарантувати безпеку, тому що на станції перебувають озброєні люди, і що у них там ще є, якої потужності, в якому обсязі, і куди це може стріляти, ми не знаємо", – наголосив голова Запорізької ОВА.

Водночас він назвав заяви з боку російських військових про цілеспрямоване знищення ЗАЕС ядерним шантажем.

"Шантаж, шантаж і ще раз шантаж - зокрема і для терору населення, і використання ядерного об'єкта як прикриття. Вони свої підрозділи використовують, щоб через Каховку відбомбити, зокрема, Нікополь, Марганець і сховатися під прикриттям ЗАЕС, розуміючи, що нашої відповіді не буде", - пояснив Старух, додавши, що методи шантажу традиційні для російської політики, і зараз "росіяни лякають усіх своєю несамовитістю".

Втім, за його словами, наслідки аварії можуть виявитися непередбачуваними, і це розуміють у РФ.

"Вітром ніхто не керує, куди подіє, туди радіацію і понесе – і до Криму, і до Ростова, і до Москви. Досвід Чорнобиля вже є, але дуже не хочеться повторення", – висловив занепокоєння Старух.

Голова Запорізької ОВА додав, що наразі радіаційний стан у нормі і на самому майданчику, і в місті-супутнику Енергодарі – 12-15 мікрорентгенів на годину.

"Наші оператори працюють у надскладних умовах, рятувальники ДСНС разом із енергетиками, інженерами атомної станції усувають пошкодження, але ситуація і далі вкрай напружена", – описав Старух.

Як повідомлялося, окупована з 4 березня російськими військовими ЗАЕС 5 серпня відключила від мережі один із трьох працюючих енергоблоків через пошкодження високовольтної лінії внаслідок ворожих обстрілів. За словами голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, ЗАЕС може перейти в режим блекауту у разі продовження російських обстрілів, оскільки пов'язана з енергосистемою лише однією лінією електропередач.

Зі свого боку росіяни почали відкрито шантажувати весь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.