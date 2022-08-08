Події

11:57 08.08.2022

Над Одещиною збили російську ракету

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Над Одещиною збили російську ракету

Крилату ракету російських окупантів збито в небі над Одеською областю в понеділок уранці, повідомляється в телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно" з посиланням на службу зв'язків із громадськістю повітряного командування "Південь".

"8 серпня близько 10.00 у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено крилату ракету морського базування типу "Калібр", випущену з підводного човна в Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Теги: #ракета #одеська_область #знищення

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