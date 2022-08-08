Перше судно з українською агропродукцією прибуло до кінцевого пункту призначення

Судно POLARNET, яке одним із перших узяло участь у реалізації ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло до кінцевого пункту призначення в Туреччині.

"Цей перший успішний досвід реалізації "зернової ініціативи" дає нам змогу з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Вдячний нашим партнерам з ООН та Туреччини за ефективне гарантування безпеки руху судна та максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей", – наводяться в повідомленні на сайті відомства слова міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

Він також подякував екіпажу судна за готовність одним із перших скористатися "зерновим коридором", відкривши цим шлях усім іншим суднам.

За інформацією Мінінфраструктури, прибуття до портів призначення суден NAVI STAR і ROJEN, що вийшли з портів в одному каравані з POLARNET, очікується приблизно через тиждень.

Як повідомлялося, 22 липня у Стамбулі на пропозицію ООН Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний".

Із портів України "Одеса" та "Чорноморськ" в рамках зернової ініціативи вийшли вісім суден із кукурудзою, насінням соняшника та соняшниковою олією загальним тоннажем понад 250 тис. тонн. Чотири з них із 84,5 тис. тонн уже прибули до Стамбула та пройшли або проходять наразі перевірку Спільного координаційного центру.