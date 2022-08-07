У Харкові ворожого обстрілу зазнав інфраструктурний об'єкт, інформації про постраждалих немає

Станом на 23.00 неділі відомо про обстріл Київського району Харкова, інформації про постраждалих немає, повідомив мер Ігор Терехов.

"Поки точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо приліт до інфраструктурного об'єкта. Вибухів було не менше семи. Інформації про постраждалих немає, сподіваюся, що й не буде", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше, близько 22:20, у місті було оголошено загрозу артобстрілу, а потім - повітряну тривогу. Місцеві телеграм-канали повідомляли про серію із 9-10 вибухів.