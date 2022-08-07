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12:41 07.08.2022

Українські військові за добу знищили 4 російських ЗРС С-300, 1 ЗРПК "Панцир-С1" і 72 окупантів на Південному напрямку

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Українські військові за добу знищили 4 російських ЗРС С-300, 1 ЗРПК "Панцир-С1" і 72 окупантів на Південному напрямку

Українські військові протягом доби 6 серпня знищили на Південному оперативному напрямку 4 російських ЗРС С-300, 1 ЗРПК "Панцир-С1", 122-мм гаубиці, бронетехніку і 72 окупантів, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нашою штурмовою авіацією з додаванням тактичного бомбардувальника, винищувачів і вертольотів протягом бойового дня завдано 9 ударів по 3 опорних пунктах, по 4 скупченнях ворога, озброєнні й техніці, по 1 складу боєприпасів і радіолокаційній станції", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, зокрема по силах протиповітряної оборони противника.

"Підтверджено знищення 4 зенітно-ракетних систем С-300 та зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир-С1", 122 мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньованої та автомобільної техніки. Знищено ще 1 польовий склад боєприпасів, а "довга" армія скорочена на 72 рашистів", - наголосили в ОК.

Теги: #ок_південь

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