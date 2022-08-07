У результаті нічного ракетного удару по Харкову пошкоджено нежитлову будівлю, сталася пожежа

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, 12 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема пожеж, спричинених воєнними діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (2), Чугуївському (1), Ізюмському (1) районах області та Індустріальному (2) районі міста Харкова", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, рятувальники двічі виїжджали для гасіння полів із пшеницею. Обидві пожежі сталися у Золочівській громаді Богодухівського району: горіли поля на площі 20 га та 5 га.

У с. Коробочкине Чугуївського району горіла господарська споруда на площі 60 кв.м. Рятувальники ліквідували займання за годину.

У Барвінківській громаді Ізюмського району горів приватний житловий будинок із прибудовою на площі 90 кв.

В Індустріальному районі Харкова близько 4:30 ворожим ракетним ударом було частково зруйновано одноповерхову нежитлову будівлю, а також сталася пожежа на площі близько 20 кв.м, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Крім того, рятувальники 7 разів виїжджали на допомогу комунальникам та населенню та 1 раз для проведення аварійно-рятувальних робіт.