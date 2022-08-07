Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ять людей, вісім – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще 8 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 6 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 3 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Благодатному. Ще 8 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі у неділю вранці.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.