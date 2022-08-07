Окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони Харкова

Російські окупанти в неділю вранці обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони Харкова, наслідки уточнюються, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Близько 04:40 знову обстріл Харкова. Серія вибухів. За попередніми даними, обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони. Обстріляно ракетами. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що в Харкові після опівночі поточної доби було чутно вибухи.