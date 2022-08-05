Події

19:35 05.08.2022

Байден майже подолав кашель, але тест на коронавірус поки позитивний

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Байден майже подолав кашель, але тест на коронавірус поки позитивний

У президента США Джо Байдена практично немає кашлю, він почувається добре, незважаючи на те, що тест на COVID-19 у нього все ще позитивний, йдеться в комюніке його лікаря Кевіна О'Коннора, яке в п'ятницю поширив Білий дім.

"Президент почувається дуже добре. Він майже не кашляє. Цього ранку тест на COVID-19 знову дав позитивний результат", - повідомляється в ньому.

У суботу у Байдена знову було виявлено коронавірус, через 12 днів після початкової постановки діагнозу, коли президент США вперше отримав позитивний результат тестування на коронавірус.

Раніше лікар Байдена попереджав про можливість повернення хвороби, оскільки таке трапляється у пацієнтів, які використовували для лікування медикамент Paxlovid.

Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також зробив дві бустерні дози вакцини.

 

 

Теги: #тест #байден #коронавірус

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