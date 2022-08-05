У Берліні місцева влада заборонила виставку підбитої в Україні російської техніки – Єнін

Місцева влада столиці Німеччини заборонила організацію виставки знищеної під час боїв в Україні російської військової техніки, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"У Берліні місцева влада заборонила виставку підбитих в Україні російських танків. Це виставка до організації якої також долучалося МВС спільно з Міноборони. Причиною відмови назвали те, що, імовірно, в цій знищеній техніці були знищені люди, тому, мовляв, виставка недоречна", - написав Єнін у Facebook.

При цьому він назвав втрати російських окупантів "цілком доречною відповіддю на бажання захопити нашу країну". "Європейці повинні чітко усвідомлювати, що війна в Україні – це смерті. Війна – це не онлайн-спостереження за подіями у нас. Війна в Україні – це жахіття, яке стосується і європейців в тому числі", - додав Єнін.