Події

18:22 05.08.2022

У Берліні місцева влада заборонила виставку підбитої в Україні російської техніки – Єнін

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У Берліні місцева влада заборонила виставку підбитої в Україні російської техніки – Єнін

Місцева влада столиці Німеччини заборонила організацію виставки знищеної під час боїв в Україні російської військової техніки, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"У Берліні місцева влада заборонила виставку підбитих в Україні російських танків. Це виставка до організації якої також долучалося МВС спільно з Міноборони. Причиною відмови назвали те, що, імовірно, в цій знищеній техніці були знищені люди, тому, мовляв, виставка недоречна", - написав Єнін у Facebook.

При цьому він назвав втрати російських окупантів "цілком доречною відповіддю на бажання захопити нашу країну". "Європейці повинні чітко усвідомлювати, що війна в Україні – це смерті. Війна – це не онлайн-спостереження за подіями у нас. Війна в Україні – це жахіття, яке стосується і європейців в тому числі", - додав Єнін.

 

Теги: #берлін #техніка_рф #єнін

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