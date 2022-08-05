Зеленський увів до складу РНБО Костіна та Малюка замість Венедіктової та Баканова – указ

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) замінивши колишнього голову СБУ Івана Баканова на виконувача обов'язків голови СБУ Василя Малюка та ексгенпрокурора Ірину Венедіктову на Андрія Костіна.

Відповідний указ №555/2022 від 4 серпня розміщено на сайті президента України у четвер увечері.

"1)Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб: Костін Андрій Євгенович - генеральний прокурор, Малюк Василь Васильович - перший заступник голови Служби безпеки України; 2) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України І.Баканова та І.Венедіктову", - зазначено в документі.

Указ набуває чинності з дня опублікування.