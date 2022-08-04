Зеленський призначив Ярослава Янушевича головою Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської облдержадміністрації (ОДА).

Як повідомляє Офіс президента, глава держави підписав відповідний указ №553/2022.

Під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід та професіоналізм стануть у нагоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як керівником важливого регіону.

"Глава держави також наголосив, що Херсонщина неодмінно буде звільнена від російських окупантів, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Ярослав Янушевич народився у 1978 році в Києві. У 2000 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність "фінанси"), у 2009 році – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність "правознавство") та Національну академію державного управління при президентові України ("управління суспільним розвитком"). Доктор юридичних наук.

З 1996 року працював на різних посадах у Державній податковій інспекції Києва, з 2001 року – у Державній податковій адміністрації України. У 2006-2007 роках був заступником голови ДПАУ.

З 2011-го до 2013 року – заступник голови Державної міграційної служби України.

У 2013-му обіймав посаду генерального директора ДП "Документ". У 2013-2014 роках – заступник голови Державної фінансової інспекції України. З 2014-го до 2016 року – виконавчий директор підприємства "Український державний центр радіочастот".

З 2016 року – радник генерального директора ДП "Український державний центр радіочастот".