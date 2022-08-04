Події

14:06 04.08.2022

Amnеsty International бере участь у російській кампанії дезінформації – Подоляк

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Amnеsty International бере участь у російській кампанії дезінформації – Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Amnеsty International бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.

"Єдине, що становить загрозу життю українців, - це армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну влаштовувати геноцид. Наші захисники боронять свій народ та сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію жителів прифронтових міст", - написав він у твіттері в четвер.

"Сьогодні Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така, організація як Amnеsty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди", - написав він.

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

 

Теги: #подоляк #amnesty_international

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